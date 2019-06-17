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На Донбасі за добу 30 обстрілів, поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    17.06.2019 - 07:44
На Донбасі за добу 30 обстрілів, поранені двоє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики використовували заборонену Мінськом зброю

На Донбасі протягом минулої доби 16 червня бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляють у Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил. 

Зазначається, два обстріли бойовики здійснили із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли були зафіксовані у районі населених пунктів Водяне, Талаківка, Новотроїцьке, Павропіль, Лебединське, Пищевик, Богданівка, Опитне, Широкине, Новогнатівка, а також поблизу Південного, Кримського, Новотошківського, Станиці Луганської. 

Повідомляється, що за даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 7 разів у районах Широкиного, Лебединського, Талаківки, Пишевика, Водяного, Південного, Новотошківського. За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру контролю й координації (СЦКК) повідомила, що у Донецькій області бойовики здійснили обстріл житлового будинку у місті Мар’їнка.

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 15-16 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, поранено одного військового.

У Сирії в результаті обстрілу загинули 11 мирних жителів Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню
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