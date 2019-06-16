ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    16.06.2019 - 18:57
Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

В результате обстрелов ранен военнослужащий

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что в районе населенного пункта Водяное боевики вели обстрелы, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе Талаковки боевики осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета, а в районе Павлополья из автоматических гранатометов. В районе Новотроицкого и Лебединского боевики вели обстрелы, используя крупнокалиберные пулеметы

Вблизи населенного пункта Крымское боевики вели обстрелы из стрелкового оружия, а вблизи Новотошковского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Южного боевики применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранено одного военного. Противник обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; а также - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм

Боевики обстреляли школу в оккупированной Михайловке На Донбассе возникли перебои с водой из-за аварии на водопроводе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь