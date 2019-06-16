ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранен один военный

Новости » Происшествия    16.06.2019 - 07:36
На Донбассе ранен один военный
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

По данным разведки, 15 июня один оккупант был уничтожен

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15-16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; а также - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхнеторецкого, возле Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз: в Станице Луганской, Новолуганском, в окрестностях Крымского, возле Зайцево, Травневого.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, 15 июня одного оккупанта уничтожили.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Водяное, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в окрестностях Крымского.

За текущие сутки ранен один военнослужащий.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что в Донецкой области боевики совершили обстрел жилого дома в городе Марьинка.

Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе На Донбассе возникли перебои с водой из-за аварии на водопроводе
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь