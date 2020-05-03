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На Донбассе в субботу ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия     03.05.2020 - 07:18
На Донбассе в субботу ранены двое украинских военных
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бововики использовали запрещенные Минском минометы

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Активность боевиков зафиксирована возле Авдеевки, Богдановки, Гнутово, Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки.

Кроме того, боевики вели огонь из минометов запрещенных Минском калибров по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Свободный, Орехово, Новоалександровки, Южного, Крымского.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

С начала текущих суток обстрелы боевиков зафиксированы вблизи Широкиного и Богдановки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

РБК-Украина писало, что вчера боевики с помощью беспилотника совершили нападение на позиции подразделений Объединенных сил вблизи Гнутово. В результате взрыва осколочное ранение получил один украинский военнослужащий.

Напомним, 1 мая в зоне проведения ООС в результате обстрела вражеских были ранены двое украинских военнослужащих.

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