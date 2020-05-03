ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі в суботу поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події     03.05.2020 - 07:18
На Донбасі в суботу поранені двоє українських військових
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бововики використовували заборонені Мінськом міномети

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли вели із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Активність бойовиків зафіксована біля Авдіївки, Богданівки, Гнутово, Старогнатівки, Пісок, Кам’янки та Мар’їнки.

Крім того, бойовики вели вогонь із мінометів заборонених Мінськом калібрів по позиціях Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільний, Оріхового, Новоолександрівки, Південного, Кримського.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби обстріли бойовиків зафіксовані поблизу Широкиного та Богданівки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

РБК-Україна писало, що вчора бойовики з допомогою безпілотника здійснили напад на позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Гнутово. В результаті вибуху осколкове поранення отримав один український військовослужбовець.

Нагадаємо, 1 травня в зоні проведення ООС в результаті обстрілу ворожих були поранені двоє українських військовослужбовців.

Ситуація на Донбасі загострилася: поранено війскового ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі
Новини України Донбасобстрел
News
On Top