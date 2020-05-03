На Донбасі в суботу поранені двоє українських військових

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Бововики використовували заборонені Мінськом міномети

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли вели із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Активність бойовиків зафіксована біля Авдіївки, Богданівки, Гнутово, Старогнатівки, Пісок, Кам’янки та Мар’їнки.

Крім того, бойовики вели вогонь із мінометів заборонених Мінськом калібрів по позиціях Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільний, Оріхового, Новоолександрівки, Південного, Кримського.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби обстріли бойовиків зафіксовані поблизу Широкиного та Богданівки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

РБК-Україна писало, що вчора бойовики з допомогою безпілотника здійснили напад на позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Гнутово. В результаті вибуху осколкове поранення отримав один український військовослужбовець.

Нагадаємо, 1 травня в зоні проведення ООС в результаті обстрілу ворожих були поранені двоє українських військовослужбовців.