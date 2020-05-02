На Донбассе боевики 15 раз нарушили режим "тишины", ранены двое военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

НВФ России использовали запрещенные минскими договоренностями вооружение

С начала текущих суток, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, боевики на Донбассе применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. Объединенные силы продолжают принимать меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал украинские позиции неподалеку Авдеевки, вблизи населенного пункта Гнутово.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Хутора Вольный, по окрестностям Орехово, по населенному пункту Крымское, вблизи Новоалександровки и Пивденного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики с помощью беспилотника совершили нападение на позиции подразделений Объединенных сил вблизи Гнутово. В результате взрыва осколочное ранение получил один украинский военнослужащий.

Кроме того, 1 мая в зоне проведения ООС в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих. Боевики нарушали режим прекращения огня вблизи девяти населенных пунктов.