ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики 15 раз нарушили режим "тишины", ранены двое военных

Новости » Происшествия     02.05.2020 - 17:43
На Донбассе боевики 15 раз нарушили режим "тишины", ранены двое военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

НВФ России использовали запрещенные минскими договоренностями вооружение

С начала текущих суток, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, боевики на Донбассе применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. Объединенные силы продолжают принимать меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал украинские позиции неподалеку Авдеевки, вблизи населенного пункта Гнутово.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Хутора Вольный, по окрестностям Орехово, по населенному пункту Крымское, вблизи Новоалександровки и Пивденного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики с помощью беспилотника совершили нападение на позиции подразделений Объединенных сил вблизи Гнутово. В результате взрыва осколочное ранение получил один украинский военнослужащий.

Кроме того, 1 мая в зоне проведения ООС в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих. Боевики нарушали режим прекращения огня вблизи девяти населенных пунктов.

Беспилотник боевиков сбросил гранату на подразделения ООС, есть раненый Ситуация на Донбассе обострилась: ранен военный
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top