На Донбассе в субботу погиб украинский военный

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в субботу, 14 сентября, погиб украинский военнослужащий Максим Кондратюк. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

Боец ООС получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения в ходе выполнения боевой задачи.

"Сегодня, 14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения Операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины, старший сержант Кондратюк Максим Владимирович. Родители потеряли сына, жена - мужа, дочь - папу, Украина - защитника и патриота. Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает соболезнования семье и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 13 сентября при выполнении боевой задачи погиб украинский военнослужащий. Боец при выполнении боевой задачи получил ранения, несовместимые с жизнью.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе за минувшие сутки, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены восемь украинских военных.

Кроме того, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один военнослужащий из состава Национальной гвардии.