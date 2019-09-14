На Донбассе с начала суток ранены восемь военных ВСУ

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военных

На Донбассе за минувшие сутки, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, ранены восемь украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что враг обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции ООС из автоматических гранатометов, стрелкового и снайперского оружия, ручных противотанковых гранатометов.

В частности, боевики нарушили перемирие вблизи Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытно, Верхнеторецкого, Водяного, Пищевика и вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда украинским военным противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций из минометов, стрелкового оружия, автоматических гранатометов.

Так, боевики обстреляли украинских военных в районе Зайцево, Майорска, четыре раза неподалеку Новгородского, Новолуганского, возле Хутора Свободного применили противотанковый ракетный комплекс.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Напомним, за сутки, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один военнослужащий из состава Национальной гвардии.