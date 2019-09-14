ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия    14.09.2019 - 09:54
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (ООС)

Военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 13 сентября при выполнении боевой задачи погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщат пресс-центр ООС.

Сообщается, что "при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью".

В настоящее время рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командования воинской части выясняют обстоятельства смерти.

Вчора, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець отримав...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 13 вересня 2019 р.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, ранены восемь украинских военных. Враг обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Добавим, за сутки, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один военнослужащий из состава Национальной гвардии.

На Донбассе с начала суток ранены восемь военных ВСУ Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь