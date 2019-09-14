На Донбассе погиб украинский военный

Иллюстративное фото (ООС)

Военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 13 сентября при выполнении боевой задачи погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщат пресс-центр ООС.

Сообщается, что "при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью".

В настоящее время рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командования воинской части выясняют обстоятельства смерти.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, ранены восемь украинских военных. Враг обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Добавим, за сутки, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один военнослужащий из состава Национальной гвардии.