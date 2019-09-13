На Донбассе в четверг зафиксированы 23 обстрела, погиб военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики били из минометов

На протяжении прошлых суток, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один военнослужащий из состава Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 80-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе населенных пунктов Пищевик, Водяное, Новогнатовка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Гнутово, Лебединское, Широкино, Зайцевое, Новгородское, Крымское, Луганское, Майорськ.

"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала пятницы, 13 сентября, на Донбассе зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Противник обстрелял из стрелкового оружия украинские позиции вблизи Новотроицкого и из минометов калибра 82 мм позиции в районе Зайцевого. С начала текущих суток потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии. Обстоятельства гибели военного устанавливаются. На месте работает рабочая группа.