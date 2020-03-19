На Донбассе в среду ранены трое украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Всего зафиксировано 15 обстрелов

В течение прошлых суток, 18 марта, на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили боевые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Павлополя – из 82-мм минометов – 23 мины;

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов;

в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

Девять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

трижды рядом с Крымским – из минометов калибра 120 мм – 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе населенного пункта Зайцевое – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Счастья – из 82-мм минометов – 2 мины;

неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 12 мин;

рядом с Южным – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела;

вблизи населенного пункта Хутор Свободный – из гранатометов различных систем;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

С началом этих суток зафиксировано два обстрелы - возле Красногоровки и Новолуганського. Потерь нет.

РБК-Украина писало, что на Донбассе, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

Напомним, на Донбассе 16 марта в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен один украинский военный.