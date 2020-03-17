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На Донбассе украинский военный получил ранения

Новости » Происшествия     17.03.2020 - 07:30
На Донбассе украинский военный получил ранения
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня

В течение минувших суток, 16 марта, на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен один украинский военный. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник открывал огонь дважды неподалеку населенного пункта Пески, рядом с Лебединским, неподалеку Красногоровки, вблизи населенного пункта Славное, возле Новотошковского и населенного пункта Хутор Вольный.

"Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения. С началом этой эпохи российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Березовое", - сообщили в штабе.

Также добавили, что за текущие сутки потерь нет.

На Донбассе украинский военный получил раненияНа Донбассе украинский военный получил ранения

Напомним, 16 марта пророссийские боевики устроили провокацию на Донбассе с участием одетого в военный бушлат гражданина Российской Федерации.

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