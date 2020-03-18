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На Донбассе боевики 8 раз нарушили реим "тишины"

Новости » Происшествия     18.03.2020 - 18:23
На Донбассе боевики 8 раз нарушили реим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, НВФ Российской Федерации обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили обстрелы вблизи Павлополя, неподалеку Марьинки, в районе населенного пункта Красногоровка и рядом с Песками.

Также обстрелы были зафиксированы в районе населенного пункта Зайцево, вблизи Счастье, неподалеку Новотошковского и рядом с Крымским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 18 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Кроме того, на Донбассе 16 марта в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен один украинский военный. Всего боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

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