На Донбассе в среду погиб один украинский военный

В среду, 19 июня 2019, в результате обстрелов боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Так, по состоянию на 18:00 зафиксированы 4 факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Российские наемники из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Марьинка и Новозвановка.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 18 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трое украинских защитников получили ранения, еще 2 человека - боевые травмирования.

РБК-Украина писало, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма назвал условие для отмена блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, отмена блокады возможна только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.