На Донбасі у середу загинув один український військовий

У середу, 19 червня 2019, внаслідок обстрілу бойовиків в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Так, станом на 18:00 зафіксовано 4 факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалось.

Російські найманці з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новотроїцьке, Лебединське, Мар'їнка та Новозванівка.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 18 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі троє українських захисників отримали поранення, ще 2 людини - бойові травмування.

Також РБК-Україна писало, що представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма назвав умову для скасування блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей. За його словами, скасування блокади можливе лише після повернення українських активів в українське правове поле.