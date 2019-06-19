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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 07:37
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Еще один военнослужащий получил ранения

От начала текущих суток, 19 июня, боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один украинский военный погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что обстрелы из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов велись в районе населенных пунктов Лебединское, Новотроицкое, Марьинка.

Кроме того, в течение предыдущих суток 18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов.

В частности, обстрелы велись в районе Авдеевки, Красногоровки, Верхньоторецкого, Песок, Водяного, Луганского, Новолуганского, Майского, Троицкого.

"За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмирования. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска в воскресенье, 16 июня 2019, обстреляли гражданскую инфраструктуру в поселке Новолуганское на Донбассе.

РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что в Донецкой области боевики осуществили обстрел жилого дома в городе Марьинка.

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