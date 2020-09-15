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На Донбассе создают базу биометрических данных боевиков, - разведка

Донбасс, Вторник 15 сентября 2020 15:42
На Донбассе создают базу биометрических данных боевиков, - разведка
Фото: боевик (vk.com sdd_sevastopol)
Автор: Андрей Козловский

Командование Вооруженных сил Российской Федерации ужесточает контроль за деятельностью соединений и частей оперативной группировки боевиков на Донбассе. Там создают единую базу биометрических данных военнослужащих российских оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, с 12 сентября с.г. в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжается работа комиссии штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ по проверке вопросов боевой и мобилизационной готовности, укомплектованности личным составом.

В то же время сотрудники "министерств внутренних дел" российских оккупационных администраций под кураторством ФСБ РФ осуществляют меры по созданию единой базы биометрических данных (дактилоскопического учета) боевиков.

Отмечается, что дактилоскопированию подлежит весь личный состав соединений и частей оккупантов, за исключением кадровых военнослужащих ВС РФ, которые направлены на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили, что боевики строят новые позиции в Луганской области, что является нарушением условий перемирья.

Также ранее представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия хочет законсервировать конфликт на Донбассе, чтобы не потерять рычаги влияния на Украину.

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