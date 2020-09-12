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Россия стремится законсервировать конфликт на Донбассе, - Гармаш

Киев, Суббота 12 сентября 2020 21:01
Россия стремится законсервировать конфликт на Донбассе, - Гармаш
Фото: Сергей Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что Россия стремится законсервировать конфликт на Донбассе. Россия, завершив войну, потеряет рычаги влияния на Украину.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Как пояснил Гармаш, после прекращения огня на Донбассе, Москва сможет говорить о снятии санкций и требовать от Украины начала переговоров с представителями оккупированных территорий.

"Но при всем этом это все равно будет оставаться пророссийский анклав, там будут незаконные вооруженные формирования, если законсервировать конфликт. Консервация конфликта - это то, что есть сейчас, только не стреляют", - подчеркнул он.

По его словам, в Москве заинтересованы именно в консервации конфликта, и российский представитель на переговорах Дмитрий Козак имеет опыт такого же сценария в Приднестровье.

"И фактически вот эти незаконные вооруженные формирования, которые сейчас там есть, будут сохранены фактически. Если конфликт будет заморожен, то это аналог второй российской армии Приднестровья", - добавил Гармаш.

Он отметил, что такой вариант наихудший для Украины.

"Потому что подобным образом нас постепенно выведут к тому, что есть в Приднестровье, что мы будем встречаться с Пушилиным. Потому что это субъективизация", - подытожил он.

Напомним, вчера во время встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине стороны договорились о продолжении режима прекращения огня на Донбассе после недавнего обострения.

Кроме того, президент Владимир Зеленский выражал надежду, что война на Донбассе завершится до конца 2020 года.

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