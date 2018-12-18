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На Донбассе сократилось число обстрелов, потерь нет

Новости » Происшествия    18.12.2018 - 08:21
На Донбассе сократилось число обстрелов, потерь нет
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Боевики вчера 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) вчера, 17 декабря, сократилось число обстрелов, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 7 раз нарушил режим прекращения огня в районе Крымского, Луганского, Марьинки, Тарамчука, Славного и Гнутово.

"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 17 декабря одного оккупанта уничтожили, еще 4 ранены", - говорится в сообщении.

С утра противник открывал огонь по позициям украинских военных в районе Славного на Донецком направлении и Чермалыка на Мариупольском направлении. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

На Донбассе сократилось число обстрелов, потерь нет

 

Напомним, ранее международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что военное положение в Украине создает риски для прав и свобод общества.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва потеряет остальную Украину в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

 

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Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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