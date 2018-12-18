На Донбасі скоротилося число обстрілів, втрат немає

Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Бойовики вчора 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) вчора, 17 грудня, скоротилося число обстрілів, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник 7 разів порушив режим припинення вогню в районі Кримського, Луганського, Мар'їнки, Тарамчука, Славного і Гнутового.

"В результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, 17 грудня одного окупанта знищено, ще 4 поранено", - йдеться в повідомленні.

З ранку противник відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі Славного на Донецькому напрямку і Чермалика на Маріупольському напрямку. Втрат серед бійців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що воєнний стан в Україні створює ризики для прав і свобод суспільства.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва втратить решту України в разі визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".