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На Донбасі скоротилося число обстрілів, втрат немає

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 08:21
На Донбасі скоротилося число обстрілів, втрат немає
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Бойовики вчора 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) вчора, 17 грудня, скоротилося число обстрілів, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник 7 разів порушив режим припинення вогню в районі Кримського, Луганського, Мар'їнки, Тарамчука, Славного і Гнутового.

"В результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, 17 грудня одного окупанта знищено, ще 4 поранено", - йдеться в повідомленні.

З ранку противник відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі Славного на Донецькому напрямку і Чермалика на Маріупольському напрямку. Втрат серед бійців Об'єднаних сил немає.

На Донбасі скоротилося число обстрілів, втрат немає

 

Нагадаємо, раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що воєнний стан в Україні створює ризики для прав і свобод суспільства.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва втратить решту України в разі визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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