ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе сохраняется "тишина"

Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 22 сентября, на Донбассе обстрелов со стороны боевиков зафиксировано не было. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается спокойной и контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Наши подразделения соблюдают режим прекращения огня в полном объеме, однако в случае любого изменения оперативной обстановки готовы дать врагу достойный отпор", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что режим "тишины" сохраняется в полной мере.

Самые читаемые новости

Напомним, 21 сентября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июня в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, 20 сентября боевики один раз обстреляли украинские позиции вблизи Новоалександровки.

Ранее сообщалось, что 19 сентября во результате обстрела боевиков пулевое ранение получил один военный.

Добавим, что вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем посетят Донбасс.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС