ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боррель и глава Евросовета посетят Донбасс

Киев, Вторник 22 сентября 2020 16:44
Боррель и глава Евросовета посетят Донбасс
Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что через несколько дней вернется в Украину. Он совместно с главой Европейского совета Шарлем Мишелем посетят Донбасс.

Об этом Боррель заявил во время брифинга.

"Через несколько дней я снова вернусь в Украину. На этот раз совместно с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Мы посетим Донбасс для ознакомления с политикой ситуации по безопасности", - сообщил он.

Он также добавил, что коронавирус ухудшил гуманитарную ситуацию на Востоке Украины. И отметил, что ЕС дал 150 млн евро помощи.

"Мы являемся крупнейшим провайдером гуманитарной помощи", - добавил Боррель.

Напомним, сегодня с первым визитом в Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель уже встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном; стороны обсудили сотрудничество между Украиной и ЕС.

Также с вице-президентом ЕК встретился президент Владимир Зеленский. Во время встречи они обсудили создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ЕврокомиссияДонбассШарль Мишель
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь