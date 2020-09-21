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Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Донбасс, Понедельник 21 сентября 2020 17:42
Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 21 сентября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко Марьинки боевики провоцировали украинских военных выстрелами из стрелкового оружия.

Позже оккупанты совершили три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций зафиксировали вблизи населенного пункта Водяное.

"Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что боевых потерь в результате вражеских выстрелов нет.

Напомним, за минувшие сутки, 20 сентября, боевики один раз обстреляли украинские позиции вблизи Новоалександровки.

Кроме того, 19 сентября в результате обстрела боевиков пулевое ранение получил один военный.

Ранее сообщалось, что вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе пока отложен, но не снят.

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