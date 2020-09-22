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На Донбасі зберігається "тиша"

Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 22 вересня, на Донбасі обстрілу з боку бойовиків зафіксовано не було. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається спокійною та контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Наші підрозділи дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі, проте у разі будь-якої зміни оперативної обстановки готові дати гідну відсіч ворогові", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що режим "тиші" зберігається повною мірою.

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Нагадаємо, 21 вересня на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 червня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Крім того, 20 вересня бойовики один раз обстріляли українські позиції поблизу Новоолександрівки.

Раніше повідомлялося, що 19 вересня у результаті обстрілу бойовиків кульове поранення отримав один військовий.

Додамо, що віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель разом з головою Європейської ради Шарлем Мішелем відвідають Донбас.

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