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На Донбассе ранение получил один украинский военный

Донбасс, Воскресенье 20 сентября 2020 07:43
На Донбассе ранение получил один украинский военный
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе 19 сентября боевики трижды нарушили нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку от Песков и Павлополя боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке замечено пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения.

"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 18 сентября, пророссийские боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ в течение 16 сентября задокументировали 15 нарушений перемирия на Донбассе.

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