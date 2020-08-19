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На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Автор: Инна Собора

Ни один военный за минувшие сутки не пострадал

За прошедшие сутки 18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

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Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта также наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе 17 августа украинские военнослужащие задокументировали 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Водяного.

РБК-Украина писало, что по данным разведки, командование российских оккупационных войск в Донбассе наращивает боеспособность соединений и частей - продолжаются поставки вооружения, военной техники и другого имущества военного назначения.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал выполнения режима прекращения огня на Донбассе четвертую неделю подряд.

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