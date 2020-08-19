На Донбасі зберігається режим "тиші"

Протягом минулої доби 18 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

Від початку поточної доби, 19 серпня, на усіх ділянках фронту також спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі 17 серпня українські військовослужбовці задокументували 2 порушення режиму припинення вогню поблизу Водяного.

РБК-Україна писало, що за даними розвідки, командування російських окупаційних військ на Донбасі нарощує боєздатність з'єднань і частин - тривають поставки озброєння, військової техніки та іншого майна військового призначення.

Раніше Рада національної безпеки і оборони України констатувала виконання режиму припинення вогню на Донбасі четвертий тиждень поспіль.