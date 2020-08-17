Режим прекращения огня на Донбассе выполняется четвертую неделю подряд, - СНБО

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Единичные обстрелы не несут системного характера

Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал выполнение режима прекращения огня на Донбассе четвертую неделю подряд. Единичные случаи нарушения перемирия не имеют системного характера.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Также в СНБО отметили, что за прошедшие сутки, 16 августа, как с начала текущих суток, 17 августа, на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима "тишины"

"Соответственно, военнослужащие Вооруженных Сил Украины не открывали огонь", - говорится в сообщении.

Сейчас на Донбассе продолжается обследование местности и мониторинг режима "тишина".

"Украинская сторона приложила значительные усилия к успешному проведению Трехсторонней контактной группы 22 июля, и неукоснительно выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в России хотят, чтобы на Донбассе был мир.

Несмотря на перемирие, на прошлой неделе на Донбассе один украинский военный погиб во время неосторожного обращения с оружием.

Также еще один украинский военный погиб в результате подрыва на неизвестном устройстве.