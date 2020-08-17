ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Режим прекращения огня на Донбассе выполняется четвертую неделю подряд, - СНБО

Донбасс, Понедельник 17 августа 2020 12:23
Режим прекращения огня на Донбассе выполняется четвертую неделю подряд, - СНБО
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Единичные обстрелы не несут системного характера

Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал выполнение режима прекращения огня на Донбассе четвертую неделю подряд. Единичные случаи нарушения перемирия не имеют системного характера.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Также в СНБО отметили, что за прошедшие сутки, 16 августа, как с начала текущих суток, 17 августа, на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима "тишины"

"Соответственно, военнослужащие Вооруженных Сил Украины не открывали огонь", - говорится в сообщении.

Сейчас на Донбассе продолжается обследование местности и мониторинг режима "тишина".

"Украинская сторона приложила значительные усилия к успешному проведению Трехсторонней контактной группы 22 июля, и неукоснительно выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в России хотят, чтобы на Донбассе был мир.

Несмотря на перемирие, на прошлой неделе на Донбассе один украинский военный погиб во время неосторожного обращения с оружием.

Также еще один украинский военный погиб в результате подрыва на неизвестном устройстве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины СНБОДонбассперемирие
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь