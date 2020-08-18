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Боевики на Донбассе наращивают боеспособность, - разведка

Донбасс, Вторник 18 августа 2020 13:23
Боевики на Донбассе наращивают боеспособность, - разведка
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

За две недели боевикам доставили из РФ около 20 единиц боевой техники

Командование российских оккупационных войск на Донбассе наращивают боеспособность соединений и частей. В частности, через неконтролируемую границу с Россией на территорию Донбасса продолжаются поставки вооружения, военной техники и другого имущества военного назначения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает Министерство обороны Украины.

"Так, в течение последних двух недель к соединениям и частям российских оккупационных войск доставлено до 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", - сообщили в ГУР.

Кроме этого, по данным разведки, с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летальных аппаратов, которые оснащены современными системами видеонаблюдения.

Ранее в СНБО Украины сообщили, что на Донбассе четвертую неделю подряд выполняются условия перемирия, а единичные обстрелы не носят систематический характер.

Также РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук считает, что в России хотят, чтобы на Донбассе был мир.

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