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На Донбассе нарушили режим "тишины" возле Водяного

Донбасс, Вторник 18 августа 2020 07:28
На Донбассе нарушили режим "тишины" возле Водяного
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых нет

На Донбассе 17 августа украинские военнослужащие задокументировали 2 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что украинские военные в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета.

"Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Водяного по направлению временно оккупированной Ужовки.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, погиб один боец и еще один получил ранения.

Кроме того, стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

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