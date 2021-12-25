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На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина"

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС боевики Российской Федерации ни разу не нарушили "тишину". Украинские защитники и в дальнейшем контролируют ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - пишет пресс-служба.

В штабе отметили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась о возвращение режима прекращения огня.

Впрочем, уже на следующий день - 23 декабря, боевики трижды открыли огонь по позициям украинских защитников. В тот самый день Германия и Франция призвали Российскую Федерацию до возобновления полного прекращения огня на Донбассе.

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ООСУкраина