На Донбасі на Різдво зберігається "тиша"

З початку доби в районі проведення ООС бойовики Російської Федерації жодного разу не порушили "тишу". Українські захисники й надалі контролюють ситуацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - пише пресслужба.
У штабі зазначили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії з боку Російської Федерації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Тристороння контактна група 22 грудня домовилась про повернення режиму припинення вогню.
Втім, вже на наступний день - 23 грудня, бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. У той самий день Німеччина та Франція закликали Російську Федерацію до відновлення повного припинення вогню на Донбасі.