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На Донбасі на Різдво зберігається "тиша"

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС бойовики Російської Федерації жодного разу не порушили "тишу". Українські захисники й надалі контролюють ситуацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - пише пресслужба.

У штабі зазначили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Тристороння контактна група 22 грудня домовилась про повернення режиму припинення вогню.

Втім, вже на наступний день - 23 грудня, бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. У той самий день Німеччина та Франція закликали Російську Федерацію до відновлення повного припинення вогню на Донбасі.

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