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На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина"

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Суббота 25 декабря 2021 19:37
На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина" Фото: с начала суток на Донбассе сохраняется "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС боевики Российской Федерации ни разу не нарушили "тишину". Украинские защитники и в дальнейшем контролируют ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - пишет пресс-служба.

В штабе отметили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась о возвращение режима прекращения огня.

Впрочем, уже на следующий день - 23 декабря, боевики трижды открыли огонь по позициям украинских защитников. В тот самый день Германия и Франция призвали Российскую Федерацию до возобновления полного прекращения огня на Донбассе.

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