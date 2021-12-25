На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина"

Фото: с начала суток на Донбассе сохраняется "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)

С начала суток в районе проведения ООС боевики Российской Федерации ни разу не нарушили "тишину". Украинские защитники и в дальнейшем контролируют ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - пишет пресс-служба. В штабе отметили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.