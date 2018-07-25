На Донбассе в результате обстрелов ранен украинский военный

Боевики на Донбассе 25 июля шесть раз нарушили режим тишины

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в среду 25 июля в течение дня ранено одного украинского военнослужащие. Об этом говорится в сообщении прес-центра ООС в Facebook.

По состоянию на 18:00 25 июля 2018 года с 7:00 до 18:00 боевики шесть раз нарушили режим тишины, при этом один раз было применено тяжелое вооружение.

"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Опытное, Лебединское и Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики обстреляли украинские позиции возле Песков. Были применены 120-мм миномет.

"Вследствие боевых действий врага получил ранение один защитник Украины. Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи", - подчеркнули в штабе ОС.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 июля на Донбассе боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.