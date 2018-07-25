На Донбасі внаслідок обстрілів поранено українського військового

Бойовики на Донбасі 25 липня шість разів порушили режим тиші

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у середу 25 липня протягом дня поранено одного українського військовослужбовці. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Станом на 18:00 25 липня 2018 року від 7:00 до 18:00 бойовики шість разів порушили режим тиші, при цьому один раз було застосоване важке озброєння.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Опитне, Лебединське та Станиця Луганська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойовики обстріляли українські позиції біля Пісків. Було застосовано 120-мм міномет.

"Внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один захисник України. Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі", - підкреслили в штабі ОС.

Нагадаємо, минулої доби, 24 липня на Донбасі бойовики 33 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі тричі із забороненого мінськими домовленостями важкого озброєння.