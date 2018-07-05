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Бойовики вкотре зірвали процес розведення сил у Станиці Луганській

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 13:15
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)

Бойовики розмістили танки в районах населених пунктів Круглик та Дебальцеве

Бойовики вкотре зірвали процес розведення сил у Станиці Луганській. Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, бойовики продовжують грубо порушувати режим припинення вогню у рамках "хлібного перемир’я".

"4 липня, близько 16:40 бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Збройних сил України, з гори Князь Ігор, що на тимчасово неконтрольованій території урядові України, аби 5 липня не відбулося розведення військ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що за інформацією місії ОБСЄ, бойовики розмістили танки в районі населеного пункту Круглик, також там виявлено САУ. Наявність танків також підтверджена в районі Дебальцевого. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі поранено 4 українських військових.

Відзначимо, бойовики продовжують порушувати перемир'я, узгоджене в ході засідання контактної групи в Мінке. Режим тиші на Донбасі мав розпочатися з 1 липня.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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