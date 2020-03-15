На Донбасі в результаті обстрілів поранено двоє військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики вісім разів порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 15 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Шість обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" - тричі поблизу населеного пункту Піски, неподалік Лебединського, поруч з Невельське і в районі населеного пункту Павлопіль.

Ще два обстрілу були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поблизу Луганського і неподалік Кримського.

Наголошується, що підрозділи ООС, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

"Сьогодні, 15 березня, в результаті обстрілу ворожих двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. Евакуаційною технікою військових доставлені до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня незаконні збройні формування на Донбасі здійснили дев'ять обстрілів, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

Додамо, 13 березня окупанти здійснили провокаційні обстріли ділянки розведення №3 в районі Петровського і Богданівки. Бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.