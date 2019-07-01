На Донбассе в результате обстрела санитарного автомобиля ООС погиб медик

Военный медик, который был ранен при обстреле боевиками санитарного автомобиля одного из подразделений Объединенных сил, погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, военный медик скончался от полученных травм.

Напомним, 1 июля во время эвакуации раненного военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих операции Объединенных сил - получили ранения. Как отмечалось, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за сутки 30 июля пострадавших и погибших в результате обстрела боевиков не было. Однако, незаконные формированния Российской Федерации совершили 23 обстрела по позициям украинских военных.

Кроме того, 30 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила сообщение от незаконных вооруженных формирований так называемой "Луганской народной республики" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны боевиков. Таким образом тогда был выполнен первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.