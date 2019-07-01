На Донбасі загинув ще один поранений під час обстрілу санітарного авто

Військовий медик, який був поранений при обстріл бойовиками санітарного автомобіля одного з підрозділів Об'єднаних сил, загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як повідомляється, військовий медик помер від отриманих травм.

Нагадаємо, 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ОНС в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців операції Об'єднаних сил - отримали поранення. Як зазначалось, один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за добу 30 липня постраждалих і загиблих в результаті обстрілу бойовиків не було. Однак, незаконні формування Російської Федерації скоїли 23 обстрілу по позиціях українських військових.

Крім того, 30 червня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні отримала повідомлення від незаконних збройних формувань так званої "Луганської народної республіки" про завершення розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином тоді був виконаний перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганської.