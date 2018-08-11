На Донбассе ранены трое украинских военных

Боевики на Донбассе 36 раз обстреливали украинские позиции

На Донбассе в течение прошлых суток, 10 августа, ранены трое украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Два обстрелы велись из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП", - отметили в пресс-центре.

Добавили также, что боевики обстреляли защитников Крымского, Троицкого, Луганского, Зализного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

"Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции возле Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении. В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", - указано в сообщении.

По данным украинской разведки, в результате боев уничтожено одного оккупанта, еще четверо получили ранения.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за день, 10 августа 2018 года, было ранено одного украинского военного.

Добавим, что международные наблюдатели ОБСЕ, используя беспилотники с камерами ночного видения, обнаружили перемещение конвоя на территорию Украины со стороны Российской Федерации.