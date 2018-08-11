На Донбассе ранены трое украинских военных

Новости Общество 11.08.2018 - 07:20
Иллюстративное фото (lickr.com/ministryofdefenceua)
Иллюстративное фото (lickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики на Донбассе 36 раз обстреливали украинские позиции

На Донбассе в течение прошлых суток, 10 августа, ранены трое украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Два обстрелы велись из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП", - отметили в пресс-центре.

Добавили также, что боевики обстреляли защитников Крымского, Троицкого, Луганского, Зализного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

"Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции возле Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении. В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", - указано в сообщении.

По данным украинской разведки, в результате боев уничтожено одного оккупанта, еще четверо получили ранения.

На Донбассе ранены трое украинских военных

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за день, 10 августа 2018 года, было ранено одного украинского военного.

Добавим, что международные наблюдатели ОБСЕ, используя беспилотники с камерами ночного видения, обнаружили перемещение конвоя на территорию Украины со стороны Российской Федерации.

 

СММ ОБСЕ подтверждает резкое увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены
Темы: Новости ООС    Теги:  Донбасс,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС