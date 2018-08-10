На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Бойовики 10 разів обстрілювали сили АТО

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 10 серпня 2018 року, поранено одного українського війського. Про це йдеться у повідмоленні прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, впродовж дня на Донбасі бойовики десять разів відкривали вогонь по українських позиціях. Зокрема, один раз бойовики використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Протягом дня із гранатометів, кулеметів й стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ООС в районі Луганського, Залізного, Богданівки, Водяного, Лебединського та Широкиного.

"Один військовослужбовець об’єднаних сил отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що військовослужбовець Дмитро Український, з яким 8 серпня на Донбасі було втрачено зв'язок, загинув. Зазначимо, у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за 9 серпня 2018 року загинув один український військовий, ще двоє військових отримали поранення. Вчора бойовики 45 разів обстрілювали сили ООС.