На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Новини Надзвичайні події 10.08.2018 - 18:44
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Бойовики 10 разів обстрілювали сили АТО

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 10 серпня 2018 року, поранено одного українського війського. Про це йдеться у повідмоленні прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, впродовж дня на Донбасі бойовики десять разів відкривали вогонь по українських позиціях. Зокрема, один раз бойовики використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Протягом дня із гранатометів, кулеметів й стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ООС в районі Луганського, Залізного, Богданівки, Водяного, Лебединського та Широкиного. 

"Один військовослужбовець об’єднаних сил отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що військовослужбовець Дмитро Український, з яким 8 серпня на Донбасі було втрачено зв'язок, загинув. Зазначимо, у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за 9 серпня 2018 року загинув один український військовий, ще двоє військових отримали поранення. Вчора бойовики 45 разів обстрілювали сили ООС.

На Донбасі за добу загинув один український військовий, двох поранено На Донбасі протягом дня поранено двох українських військових, - ООС
Темы: Новини ООС    Теги:  Донбас,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС