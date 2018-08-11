ОБСЕ зафиксировала незаконный въезд конвоя из РФ в Украину

Беспилотники ОБСЕ зафиксировали перемещение грузовиков с РФ вне пунктов пропуска через границу с Украиной

Международные наблюдатели ОБСЕ, используя беспилотники с камерами ночного видения, обнаружили перемещение конвоя на территорию Украины со стороны Российской Федерации (РФ). Соответствующее видео обнародовано 10 августа на Youtube-канале представительства ОБСЕ в Украине.

Конвои грузовых автомобилей пересекли украинско-российскую границу по грунтовой дороге, которая лежит вне пунктов пропуска.

Эти же кадры с конвоем грузовых автомобилей, которые незаконно въезжают в Украину и выезжают из России, в своем Twitter обнародовал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер. Он также напомнил, что Россия заблокировала эффективную миссию мониторинга и пророссийские силы обычно не позволяют СММ посещать границу.

"Это еще один путь, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает бои на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на достижение мира", - написал Волкер.

Напомним, 10 августа 2018 года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине заявила, что наблюдается резкое увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.