На Донбасі поранено трьох українських військових

Бойовики на Донбасі 36 разів обстрілювали українські позиції

На Донбасі протягом минулої доби, 10 серпня, поранено трьох українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики 36 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ. Два обстріли велися із важкого озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП", - зазначили в прес-центрі.

Додали також що бойовики обстріляли захисників Кримського, Троїцького, Луганського, Залізного, Шумів, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

"Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм наші позиції біля Лебединського та Шумів, що на Горлівському напрямку. Внаслідок бойових дій три захисника України отримали поранення", - вказано у повідомленні.

За даними української розвідки, внаслідок боїв знищено одного окупанта, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за день, 10 серпня 2018 року, було поранено одного українського війського.

Міжнародні спостерігачі ОБСЄ, використовуючи безпілотники з камерами нічного бачення, виявили переміщення на територію України конвою з боку Російської Федерації.