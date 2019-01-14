Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики за добу 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

В результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранено двох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що за минулу добу противник 14 разів порушив режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції в районі Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Лебединського, Гнутового і Березового. Крім того, обстріляно позиції біля населених пунктів Новгородське, Новотошківське та Станиця Луганська.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з ранку противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях в районі Новомихайлівки. В результаті бойових дій 14 січня ще один військовий отримав поранення.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС заявили, що бойовики продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку.

Вчора також стало відомо, що бойовики в черговий раз обстріляли безпілотник патрульної місії ОБСЄ.