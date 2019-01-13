Боевики в очередной раз обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Беспилоник был обстрелян вблизи поселка Чермалык на северо-востоке от Мариуполя

На Донбассе оккупанты в очередной раз обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают обстреливать и намеренно грубо препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.

В частности, 12 января по сообщению наблюдателя одного из подразделений Объединенных сил, во время выполнения планового полета вблизи поселка Чермалык на северо-востоке от Мариуполя, наемники вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия БПЛА СММ ОБСЕ.

По данным украинской стороны СЦКК провокационные действия наемников вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

Напомним, 11 января в Луганской области боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, с помощью которого наблюдатели следили за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504.