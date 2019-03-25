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На Донбассе ранены два украинских военных

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 07:29
На Донбассе ранены два украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 24 марта два оккупанта уничтожены. один ранен

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских подразделений, 25 марта в резльтате 2 обстрелов ранены два военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В ходе обстрелов по нашим позициям было выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм.

Все обстрелы украинских позиций противник совершил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи поселка Золотое-4, в районе населенного пункта Новолуганское, у города Попасная.

По данным разведки, 24 марта ответным огнем два оккупанта были уничтожены и один ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", ранив двух украинских военных: из снайперского оружия стреляли в районе населенного пункта Луганское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское .

На Донбассе ранены два украинских военных

На обстрелы противника подразделения, подвергшиеся огневому воздействию, ответили адекватным огнем, потери боевиков уточняются.

Напомним, 23 марта на Донбассе российские оккупационные войска обстреляли из вооружения боевой машины пехоты и противотанкового гранатомета позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

 

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Темы: Новости ООС
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