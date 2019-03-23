На Донбассе обстреляли район, где завтра планируют открыть новый КПВВ

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Российские оккупационные войска совершили обстрел вблизи Золотого-4

От начала суток, 23 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, российские оккупационные войска обстреляли из вооружения боевой машины пехоты (БМП) и противотанкового гранатомета позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

Отмечается, что активность противника была пресечена украинскими военными в течение 30 минут с помощью огневых средств.

"По имеющейся информации боевых потерь среди наших мужественных защитников от начала текущих суток нет", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 23 марта 2019

Напомним, завтра, 24 марта, в 07:00 в населенном пункте Золотое Луганской области запланировано открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе в результате вражеского снайперского обстрела погиб старший военный медик 24 ОМБр имени Короля Даниила Маркевич Владимир Михайлович 1971 года рождения. Обстрел произошел вблизи Новомихайловки, вражеская пуля пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила военного медика.