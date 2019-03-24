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Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 18:11
Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди подразделений ООС нет

От начала суток, 24 марта, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 зафиксировано 2 вражеских обстрела позиций Объединенных сил. Боевики из минометов 82 калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Новолуганського и населенного пункта Золотое-4, где сегодня в одностороннем порядке был открыт пункт пропуска "Золотое".

Отмечается, что подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в ведомстве.

Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе

Напомним, что на линии разграничения на Донбассе сегодня, 24 марта, состоялось восстановление работы контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". В то же время первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что со стороны пророссийских наемников на оккупированных территориях отсутствует любая инфраструктура, что идет к КПВВ "Золотое".

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из миномета 82-го калибра позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

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