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На Донбасі поранено двох українських військових

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 07:29
На Донбасі поранено двох українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 24 березня двох окупантів знищено, одного поранено

У районі проведення операції Об‘єднаних сил на Донбасі 24 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції українських підрозділів, 25 березня поранено двох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Під час обстрілівв по наших позиціях було випущено 38 мін калібрів 120 та 82 мм.

Усі обстріли українських позицій противник здійснив у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу селища Золоте-4, у районі населеного пункту Новолуганське, біля міста Попасна.

За даними розвідки, 24 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поранивши двох українських військових: зі снайперської зброї  стріляли у районі населеного пункту Луганське, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища міського типу Новотошківське.

На Донбасі поранено двох українських військових

На обстріли противника підрозділи, які зазнали вогневого впливу, відповіли адекватним вогнем, втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, 23 березня на Донбасі російські окупаційні війська обстріляли з озброєння бойової машини піхоти та протитанкового гранатомету позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.

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Теми: Новини ООС
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