На Донбассе ранение получил один украинский военный

На Донбассе боевики применяют запрещенное минскими договоренностями оружие
На Донбассе, 19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Отмечается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксирована активность снайперской пары.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили восемь обстрелов позиций ВСУ:
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе.
С начала этих суток российские оккупационные войска из маномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки, потерь нет.
Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошківське, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. В результате боя погиб один украинский военный, 5 бойцов ООС получили ранения.
После информации о бое на Донбассе президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. После заседания начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что все украинские позиции находятся под контролем войск Украины.